Первый снег выпал на неделю раньше обычного

В минувшие выходные первый снег этой осени выпал во многих районах Латвии, и это один из самых ранних снегопадов в Латвии за последние годы.
Согласно сообщениям очевидцев и данным метеорологических радаров, в субботу, 5 октября, в Алуксне и в других местах на севере Видземе прошел небольшой кратковременный снегопад.
В воскресенье утром и днем первый снег выпал уже в большей части Латвии. Более существенные осадки наблюдались в Мерсрагсе и Юрмале, а также в Энгурском и Тукумском краях.
Также в Балви утром 6 октября снег временно покрыл траву и листья. В свою очередь ранним утром в понедельник снегопад был зарегистрирован в Лиепайском аэропорту, и 7 октября является самой ранней датой, когда в Лиепае было отмечено выпадение снега.
В прошлом году первый существенный снегопад прошел утром 24 октября в Видземе. Осенью прошлого года были побиты многие рекорды тепла, еще 21 сентября температура воздуха составляла до +30 градусов, а 18 октября - +20 градусов.