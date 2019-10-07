Первый снег выпал на неделю раньше обычного

Согласно сообщениям очевидцев и данным метеорологических радаров, в субботу, 5 октября, в Алуксне и в других местах на севере Видземе прошел небольшой кратковременный снегопад.

В воскресенье утром и днем первый снег выпал уже в большей части Латвии. Более существенные осадки наблюдались в Мерсрагсе и Юрмале, а также в Энгурском и Тукумском краях.

Также в Балви утром 6 октября снег временно покрыл траву и листья. В свою очередь ранним утром в понедельник снегопад был зарегистрирован в Лиепайском аэропорту, и 7 октября является самой ранней датой, когда в Лиепае было отмечено выпадение снега.