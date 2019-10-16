Ср, 16.10.2019
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Известно, какая погода ожидается в конце недели

ФОТО: Reuters/ScanPix

В конце этой недели в Латвии ожидается довольно облачная погода, возможны дожди, а температура воздуха сохранится выше нормы, сообщает агентство LETA.

Скорее всего, осадков будет мало, а ветер будет слабым, местами возможен туман.

Ночами температура воздуха будет опускаться до +7..+13 градусов, а днем она достигнет +12..+18 градусов.

Имеется возможность того, что в конце октября в Латвию придут холодные воздушные массы их Арктики.

Напомним, в среду в Латвии ожидается сравнительно солнечная погода, вечером местами в Курземе пройдет небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

Ожидается слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, максимальная температура воздуха во второй половине дня составит от +14 градусов местами на севере страны до +17.. + 20 градусов в большинстве районов Латвии.

Такая же температура в этот день была год назад.

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