Вт, 22.10.2019
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Среда пройдет преимущественно без осадков

ФОТО: Sputnik/Scanpix

В среду в Латвии ожидается довольно облачная погода, значительных осадков синоптики не прогнозируют, сообщает агентство LETA.

Временами возможны прояснения. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, ночью на побережье до 16 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и с утра понизится до +8..+12 градусов, днем потеплеет до +10..+14 градусов.

В Риге также не ожидается значительных осадков, может выглянуть солнце. Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, а температура воздуха составит +10..+13 градусов.

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