Среда пройдет преимущественно без осадков

В среду в Латвии ожидается довольно облачная погода, значительных осадков синоптики не прогнозируют, сообщает агентство LETA.
Временами возможны прояснения. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, ночью на побережье до 16 метров в секунду.
Температура воздуха ночью и с утра понизится до +8..+12 градусов, днем потеплеет до +10..+14 градусов.
В Риге также не ожидается значительных осадков, может выглянуть солнце. Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, а температура воздуха составит +10..+13 градусов.