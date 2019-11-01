В субботу с усилением ветра в Латвию придет более сухой воздух

В ночь на субботу местами пройдут дожди, температура воздуха опустится до -1..+4 градусов.

Днем начиная с запада облачность усилится.

В первой половине дня в Курземе, а вечером на востоке страны начнутся дожди, возможен мокрый снег. Потеплеет всего до +3..+6 градусов.

В Риге к середине дня небо закроется тучами, начнется дождь.