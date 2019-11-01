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В субботу с усилением ветра в Латвию придет более сухой воздух

ФОТО: EPA/Scanpix

В субботу утром, 2 ноября, с усилением ветра в Латвию придет более сухой воздух из Центральной Европы, прогнозируют синоптики. 

В ночь на субботу местами пройдут дожди, температура воздуха опустится до -1..+4 градусов. 

Днем начиная с запада облачность усилится.

В первой половине дня в Курземе, а вечером на востоке страны начнутся дожди, возможен мокрый снег. Потеплеет всего до +3..+6 градусов. 

В Риге к середине дня небо закроется тучами, начнется дождь.

Южный, юго-восточный ветер усилится в порывах до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит +2..+5  градусов.  

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