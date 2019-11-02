В субботу в Латвии ожидаются дождь со снегом

В субботу в Латвии, начиная с запада, облачный покров станет гуще, ожидаются дождь и снег, сообщает агентство LETA.
В Латгале до вечера осадков не ожидается, но в ночь на воскресенье они продолжатся по всей стране.
Порывы южного, юго-западного ветра будут дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, температура воздуха составит +1..+6 градусов.
В Риге во второй половине дня пройдут дожди, возможен и снег. Порывы южного, юго-западного ветра достигнут 12 метров в секунду, а воздух прогреется до +4 градусов.