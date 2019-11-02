Октябрь был самым теплым с 2008 года

Хотя рекордов тепла в октябре было в два раза меньше, чем в прошлом году, средняя температура воздуха была самой высокой с 2008 года, свидетельствуют данные Латвийского агентства окружающей среды, геологии и метеорологии.
В прошлом месяце средняя температура воздуха по стране составила +8,4 градуса, что на 0,3 градуса выше октября 2018 года и на 0,3 градуса ниже октября 2008 года. В период с 1981 по 2010 год средняя температура октября составляла +6,9 градуса.
В начале октября были побиты четыре рекорда холода, а с 14 по 26 октября - 47 рекордов тепла. 22 октября в Даугавпилсе температура составила +19,2 градуса - это самый высокий показатель последней декады месяца за всю историю метеонаблюдений в стране.
В октябре этого года самая высокая температура была зарегистрирована 16 октября в Павилосте - +20,5 градуса, а самая низкая - 30 и 31 октябре в Резекне, где столбики термометров опустились до -6,5 градуса.
Общее количество осадков в октябре составило 79 миллиметров - 108% месячной нормы.