На Латвию идут сильные ливни: по всей стране объявлено предупреждение

В понедельник в течение дня количество осадков на большей части территории страны, в том числе и в Риге, составит 15-25 миллиметров. Сильнее всего дожди будут в Видземе и Земгале, но в юго-восточных и северо-западных районах ожидаются небольшие или умеренные осадки.

Согласно прогнозу Global Forecast System, до утра воскресенья сумма осадков на юге Латгале и в части Курземе достигнет 10-20 миллиметров, в остальных районах страны - от 20 до 45 миллиметров. До утра четверга сумма осадков вырастет еще на 10-35 миллиметров.

В понедельник будет облачно, местами сохранится дымка. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный ветер, в Латгале и Селии - юго-восточный ветер.

На северокурземском побережье порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. Температура воздуха в понедельник составит от +4 градусов в Руйиене до +12 градусов в Даугавпилсе.