В Латвии побит рекорд тепла 13 ноября. Завтра ожидается новый

В среду во второй половине дня столбики термометров в Даугавпилсе поднялись до +12,1 градуса. Это новый температурный рекорд для этого дня не только в Даугавпилсе, но и по всей стране, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Прежний рекорд для 13 ноября составлял +12 градусов и был зарегистрирован в 1939 году.
Рекорды тепла сегодня побиты во многих регионах страны. На всей территории Латвии температура составляет более +8 градусов. В Курземе идет дождь, а в Латгале сквозь облака выглядывает солнце.
Рекордно теплым ожидается и 14 ноября.