Вечером и ночью усилится ветер, ожидаются дожди и снег

В пятницу вечером в Курземе порывы северного, северо-западного ветра на берегу открытого моря усилятся до 19-24 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
В ночь на субботу и в других районах Латвии скорость порывов северо-западного ветра будет достигать 12-17 метров в секунду, местами на побережье порывы ветра усилятся до 22 метров в секунду. С утра и днем ветер немного поутихнет, однако на побережье скорость его порывов все еще будет достигать 17 метров в секунду.
Ночью временами будет идти дождь и снег, обледенеют дороги. В субботу днем во многих районах центральной и восточной части страны пройдет кратковременный снег, местами снегопад будет сильным. День будет преимущественно солнечным, наиболее ясным будет небо на северо-востоке Латвии.
Температура воздуха с утра опустится до 0..-3 градусов, однако на побережье она составит до +3 градусов и днем поднимется еще на 1-2 градуса.
В Риге небо временами будет проясняться, также временами ожидаются осадки. В ночь на субботу скорость порывов северо-западного ветра составит до 20 метров в секунду, а днем у моря она будет достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха составит 0..+3 градуса.