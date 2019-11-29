Вечером и ночью усилится ветер, ожидаются дожди и снег

В ночь на субботу и в других районах Латвии скорость порывов северо-западного ветра будет достигать 12-17 метров в секунду, местами на побережье порывы ветра усилятся до 22 метров в секунду. С утра и днем ветер немного поутихнет, однако на побережье скорость его порывов все еще будет достигать 17 метров в секунду.

Ночью временами будет идти дождь и снег, обледенеют дороги. В субботу днем во многих районах центральной и восточной части страны пройдет кратковременный снег, местами снегопад будет сильным. День будет преимущественно солнечным, наиболее ясным будет небо на северо-востоке Латвии.

Температура воздуха с утра опустится до 0..-3 градусов, однако на побережье она составит до +3 градусов и днем поднимется еще на 1-2 градуса.