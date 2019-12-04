Синоптики рассказали, когда вернется снег

В ближайшие дни в Латвии ожидаются дожди и сильный ветер, в свою очередь на следующей неделе станет прохладнее и пойдет снег, сообщает агентство LETA.
Во второй половине этой недели порывы юго-западного ветра усилятся до 13-18 метров в секунду, на побережье - до 23 метров в секунду.
Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди, и лишь местами - главным образом в восточных районах, ожидается и снег. Больше осадков будет в Курземе и Видземе.
Температура воздуха в Курземе достигнет +8 градусов, в свою очередь в Латгале может похолодать до -1 градуса.
На следующей неделе погоду будут устанавливать циклоны, однако будет холоднее и, возможно, большую часть страны покроет снегом. Скорее всего, в продолжении месяца небольшой мороз будет сменяться оттепелями.