Синоптики рассказали, когда вернется снег

Во второй половине этой недели порывы юго-западного ветра усилятся до 13-18 метров в секунду, на побережье - до 23 метров в секунду.

Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди, и лишь местами - главным образом в восточных районах, ожидается и снег. Больше осадков будет в Курземе и Видземе.

Температура воздуха в Курземе достигнет +8 градусов, в свою очередь в Латгале может похолодать до -1 градуса.