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Снова осень? В Латвию возвращаются сильный ветер и дожди

Дождь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

В пятницу, 6 декабря, порывистый юго-западный ветер в Латвии усилится, во многих районах пройдут дожди, прогнозируют синоптики. 

С усилением циклона в пятницу скорость ветра в порывах достигнет 13-18 м/с, на побережье до 23 м/с. 

Небо будет пасмурным, больше осадков ожидается в Курземе и Видземе. 

Температура воздуха составит от -1 градуса в юго-восточной части  Латвии до +6..+8 на побережье Курземе и Северной Видземе. 

В Риге в пятницу будет пасмурно, временами дождливо. Температура утром составит +3 градуса, к вечеру поднимется до +5. Скорость южного, юго-западного ветра составит до 16 м/с.

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