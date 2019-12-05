Снова осень? В Латвию возвращаются сильный ветер и дожди

С усилением циклона в пятницу скорость ветра в порывах достигнет 13-18 м/с, на побережье до 23 м/с.

Небо будет пасмурным, больше осадков ожидается в Курземе и Видземе.

Температура воздуха составит от -1 градуса в юго-восточной части Латвии до +6..+8 на побережье Курземе и Северной Видземе.