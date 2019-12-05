Снова осень? В Латвию возвращаются сильный ветер и дожди

В пятницу, 6 декабря, порывистый юго-западный ветер в Латвии усилится, во многих районах пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
С усилением циклона в пятницу скорость ветра в порывах достигнет 13-18 м/с, на побережье до 23 м/с.
Небо будет пасмурным, больше осадков ожидается в Курземе и Видземе.
Температура воздуха составит от -1 градуса в юго-восточной части Латвии до +6..+8 на побережье Курземе и Северной Видземе.
В Риге в пятницу будет пасмурно, временами дождливо. Температура утром составит +3 градуса, к вечеру поднимется до +5. Скорость южного, юго-западного ветра составит до 16 м/с.