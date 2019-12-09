Пн, 9.12.2019
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В понедельник ожидаются дожди, солнце и порывистый ветер

Женщина с зонтом. Иллюстративное фото.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В понедельник из-за облаков временами будет выглядывать солнце, во многих районах страны ожидаются кратковременные осадки, прогнозируют синоптики.

Ожидается дождь, однако местами возможен и град. В некоторых районах - главным образом в Курземе - возможны также удары молнии и раскаты грома.

Скорость порывов юго-западного ветра составит 9-14 метров в секунду, на побережье сила ветра будет достигать 19 метров в секунду.

Температура воздуха составит +5..+8 градусов.

В Риге временами будет выглядывать солнце, ожидается также кратковременный дождь, а скорость порывов юго-западного ветра будет достигать 12 метров в секунду. Температура воздуха в столице составит +7 градусов.

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