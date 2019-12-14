Сб, 14.12.2019
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В субботу ожидается серая и ветреная погода; возможен дождь и снег

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В субботу в Латвии ожидается серая погода, местами пройдет небольшой дождь или снег, больше осадков ожидается вечером в центральной части страны, сообщает агентство LETA.

Порывы южного, юго-восточного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха составит 0..+4 градуса.

В Риге ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь. Больше осадков синоптики обещают поздним вечером. Порывы южного, юго-западного ветра достигнут скорости 14 метров в секунду, а температура воздуха составит +3 градуса.

Погодные условия устанавливает восточная часть циклона.

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