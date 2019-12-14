Сб, 14.12.2019
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Дожди и снег: осадки ожидаются по всей стране

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Вечером в субботу и в воскресенье по всей Латвии ожидаются дожди и снег, прогнозируют синоптики.

В некоторых районах на западе страны сквозь облака будут пробиваться солнечные лучи. В Видземе и Латгале дороги местами будут скользкими. Слабый или умеренный юго-восточный ветер перейдет в юго-западный.

Температура воздуха составит от 0..+1 градуса ночью на востоке страны до +6..+7 градусов днем на побережье Курземе.

В Риге в ближайшие сутки ожидается дождливая погода. Температура воздуха ночью составит +2 градуса, а днем - до +5 градусов.

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