Дожди и снег: осадки ожидаются по всей стране

Вечером в субботу и в воскресенье по всей Латвии ожидаются дожди и снег, прогнозируют синоптики.
В некоторых районах на западе страны сквозь облака будут пробиваться солнечные лучи. В Видземе и Латгале дороги местами будут скользкими. Слабый или умеренный юго-восточный ветер перейдет в юго-западный.
Температура воздуха составит от 0..+1 градуса ночью на востоке страны до +6..+7 градусов днем на побережье Курземе.
В Риге в ближайшие сутки ожидается дождливая погода. Температура воздуха ночью составит +2 градуса, а днем - до +5 градусов.