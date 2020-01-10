Пт, 10.01.2020
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

Ночью ожидается дождь и снег, дороги обледенеют

ФОТО: Zumapress/Scanpix

В ночь на воскресенье в Латвии ожидаются осадки, на юге страны местами пройдет сильный дождь, а в Латгале и в отдельных районах Видземе выпадет снег. 

На дорогах местами образуется гололед. Днем осадков уже не ожидается, выглянет солнце. Умеренный северо-восточный ветер сменится к вечеру юго-западным. 

Температура воздуха составит -3..+3 градуса, в субботу вечером на западном побережье Курземе до +5.

В Риге ночь на субботу будет дождливой, день пройдет без осадков. Температура воздуха составит около +2 градусов. 

Читать также

НАВЕРХ