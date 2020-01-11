Сб, 11.01.2020
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Суббота пройдет без осадков; выглянет солнце

Туристы в Старой Риге

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В субботу в Латвии осадков не ожидается, выглянет солнце, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый ветер, вечером начнет усиливаться северо-западный ветер, в Вентспилсе его порывы приблизятся к 20 метрам в секунду.

Температура воздуха днем составит -1..+3 градуса. Вечером на востоке страны ожидается мороз до -4 градусов, в свою очередь на западном побережье Курземе столбик термометра поднимется до +5 градусов.

В Риге, скорее всего, будет светить солнце, ожидается слабый ветер переменчивого направления, воздух прогреется до +2 градусов.

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