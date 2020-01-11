Суббота пройдет без осадков; выглянет солнце

Будет дуть слабый ветер, вечером начнет усиливаться северо-западный ветер, в Вентспилсе его порывы приблизятся к 20 метрам в секунду.

Температура воздуха днем составит -1..+3 градуса. Вечером на востоке страны ожидается мороз до -4 градусов, в свою очередь на западном побережье Курземе столбик термометра поднимется до +5 градусов.