В четверг возможны осадки

В четверг в западной части страны временами ожидается дождь, а в восточных районах - небольшой снег и дождь, прогнозируют синоптики.
В Курземе и Земгале из-за облаков будет выглядывать солнце. В Видземе, Латгале и Селии местами ожидается туман. Будет преобладать слабый ветер.
Температура воздуха поднимется до 0..+3 градусов в восточной части страны и до +3..+5 градусов - в остальной части Латвии.
В Риге ожидается небольшой кратковременный дождь и слабый южный ветер. Температура воздуха в столице достигнет +4 градусов.