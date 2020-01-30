Чт, 30.01.2020
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

В четверг возможны осадки

Иллюстративное фото.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В четверг в западной части страны временами ожидается дождь, а в восточных районах - небольшой снег и дождь, прогнозируют синоптики.

В Курземе и Земгале из-за облаков будет выглядывать солнце. В Видземе, Латгале и Селии местами ожидается туман. Будет преобладать слабый ветер.

Температура воздуха поднимется до 0..+3 градусов в восточной части страны и до +3..+5 градусов - в остальной части Латвии.

В Риге ожидается небольшой кратковременный дождь и слабый южный ветер. Температура воздуха в столице достигнет +4 градусов.

Читать также

НАВЕРХ