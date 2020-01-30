В четверг возможны осадки

В Курземе и Земгале из-за облаков будет выглядывать солнце. В Видземе, Латгале и Селии местами ожидается туман. Будет преобладать слабый ветер.

Температура воздуха поднимется до 0..+3 градусов в восточной части страны и до +3..+5 градусов - в остальной части Латвии.