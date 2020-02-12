Ср, 12.02.2020
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Прогноз погоды на четверг: и снег, и солнце

Иллюстративное фото

ФОТО: Kitija Mīļūna/LETA

В четверг в Латвии ожидается переменная облачность с проблесками солнца, прогнозируют синоптики.

Во многих регионах, в основном на востоке страны, возможен кратковременный снег и дождь. Дороги местами будут скользкими, сообщает агентство LETA. 

Будет дуть умеренный юго-западный ветер, на юге побережья Курземе порывами до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до -1..+4 градусов, днем составит +2..+5 градусов.

В Риге в ближайшее сутки возможны кратковременные осадки, небо временами будет проясняться. Температура воздуха составит +2 градуса ночью и до +5 градусов днем.

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