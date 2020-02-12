Прогноз погоды на четверг: и снег, и солнце

Во многих регионах, в основном на востоке страны, возможен кратковременный снег и дождь. Дороги местами будут скользкими, сообщает агентство LETA.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер, на юге побережья Курземе порывами до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до -1..+4 градусов, днем составит +2..+5 градусов.