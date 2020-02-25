Вт, 25.02.2020
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В среду немного потеплеет; выглянет солнце

Серый февральский день на Луцавсале

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В среду в Латвии ожидается менее облачная погода, выглянет солнце. Ночью на большей части территории страны пройдут снег и дождь, днем - лишь местами, сообщает агентство LETA.

Температура воздуха ночью составит -1..+4 градуса, ночью и с утра обледенеют дороги. Днем воздух прогреется до +2..+6 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. На западном побережье Курземе его порывы усилятся до 18 метров в секунду.

В Риге в среду ожидается облачная погода с прояснениями, возможны кратковременные осадки. Будет дуть умеренный южный ветер, температура воздуха составит от +1 градуса ночью до +5 градусов днем.

Галерея: Серый вторник в Риге

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