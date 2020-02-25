В среду немного потеплеет; выглянет солнце

Температура воздуха ночью составит -1..+4 градуса, ночью и с утра обледенеют дороги. Днем воздух прогреется до +2..+6 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. На западном побережье Курземе его порывы усилятся до 18 метров в секунду.

В Риге в среду ожидается облачная погода с прояснениями, возможны кратковременные осадки. Будет дуть умеренный южный ветер, температура воздуха составит от +1 градуса ночью до +5 градусов днем.