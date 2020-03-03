В среду по всей Латвии пройдут дожди

Будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер, который затем перейдет в южный, юго-западный. На побережье Курземе порывы ветра усилятся до 14-18 метров в секунду.

В Риге больше всего осадков ожидается на исходе ночи и с утра; в среду днем и вечером значительных осадков не ожидается. Ночью порывы восточного ветра усилятся до 12 метров в секунду, а температура воздуха составит +5 градусов; днем ожидается умеренный южный ветер, а воздух прогреется до +8 градусов.