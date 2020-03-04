Прогноз на четверг: пасмурная погода будет не везде

В Латгале и на востоке Видземе в четверг, 5 марта, сохранится пасмурная погода с дождем и мокрым снегом, на остальной территории страны будет солнечно, прогнозируют синоптики.
В основном осадки ожидаются ночью и утром.
Будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +1..+4 градусов, днем составит до +3..+8 градусов.
В Риге четверг пройдет без осадков, облачность уменьшится. Ночная температура составит до +3 градусов, максимальная температура днем - +7..+8 градусов.
Галерея: Весна в Риге