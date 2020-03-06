Пт, 6.03.2020
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Сильный ветер и обильные осадки: прогноз синоптиков на следующую неделю

Деревья на ветру

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

На следующей неделе в Западную Европу вернутся сильные циклоны, поэтому в Латвии усилится ветер и часто ожидаются осадки, сообщает агентство LETA.

В конце этой недели погоду в Латвии будет устанавливать угасающий циклон. В субботу и воскресенье ожидается преимущественно облачная погода, временами будет идти дождь, а в северо-восточных районах и снег, местами образуется туман. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха составит -1..+7 градусов.

Несмотря на то, что в понедельник еще ожидаются слабый ветер и небольшое количество осадков, в последующие дни юго-западный ветер значительно усилится, его порывы местами превысят скорость 20 метров в секунду.

Будет больше и осадков - преимущественно в виде дождя.

Температура воздуха может начаться меняться с 13 марта, когда в Латвию придут холодные воздушные массы из Арктики.

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