Осторожно: на дорогах возможно обледенение

В понедельник во второй половине дня во многих районах Курземе пройдет кратковременный снег, вечером осадки возможны также в Земгале и Видземе, поэтому дороги местами обледенеют, прогнозируют синоптики.
Во вторник ночью и днем будет малооблачно, ветер умеренный. Температура ночью опустится до -2..-9 градусов, днем не превысит +2..+6.
В Риге в понедельник вечером возможен снег, вторник пройдет без осадков. Минимальная температура воздуха на рассвете составит -3 градуса, в пригородах до -7, во второй половине дня потеплеет до +3..+5 градусов.