Осторожно: на дорогах возможно обледенение

Во вторник ночью и днем будет малооблачно, ветер умеренный. Температура ночью опустится до -2..-9 градусов, днем не превысит +2..+6.

В Риге в понедельник вечером возможен снег, вторник пройдет без осадков. Минимальная температура воздуха на рассвете составит -3 градуса, в пригородах до -7, во второй половине дня потеплеет до +3..+5 градусов.