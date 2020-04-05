В понедельник воздух прогреется до +16 градусов

В понедельник во второй половине дня температура воздуха в Латвии поднимется до +12..+16 градусов, на части побережья температура воздуха будет примерно на градус ниже.
Согласно прогнозам синоптиков, погода будет преимущественно солнечной. Большее количество облаков ожидается в восточной части страны, существенных осадков не предвидится.
Минимальная температура воздуха ночью и с утра составит -2..+4 градуса.
Будет дуть слабый или умеренный западный и южный ветер.
В Риге в понедельник ожидается небольшое количество облаков и слабый ветер. Температура воздуха составит от +2 градусов ночью до +15 градусов во второй половине дня.