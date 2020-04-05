Вс, 5.04.2020
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В понедельник воздух прогреется до +16 градусов

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA / LETA

В понедельник во второй половине дня температура воздуха в Латвии поднимется до +12..+16 градусов, на части побережья температура воздуха будет примерно на градус ниже.

Согласно прогнозам синоптиков, погода будет преимущественно солнечной. Большее количество облаков ожидается в восточной части страны, существенных осадков не предвидится.

Минимальная температура воздуха ночью и с утра составит -2..+4 градуса.

Будет дуть слабый или умеренный западный и южный ветер.

В Риге в понедельник ожидается небольшое количество облаков и слабый ветер. Температура воздуха составит от +2 градусов ночью до +15 градусов во второй половине дня.

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