Из-за ожидаемой бури объявлено оранжевое предупреждение

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в первой половине дня на большей части территории Латвии порывы западного, северо-западного ветра будут достигать 20-22 метров в секунду, а местами во второй половине дня, в том числе в столице, порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.

Синоптики предупреждают, что сломленные ветром деревья и недостаточно укрепленные предметы могут принести повреждения и разрушения. Возможны перебои в подаче электроэнергии.

Во многих районах страны ожидаются осадки - главным образом небольшой дождь. Более солнечным день будет в Курземе. Максимальная температура воздуха составит +6..+11 градусов.

В Риге ожидается небольшой кратковременный дождь, выглянет солнце.

Скорость порывов западного, северо-западного ветра составит 25-27 метров в секунду, а максимальная температура воздуха составит +8..+9 градусов.

К вечеру ветер поутихнет.

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