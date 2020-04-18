В субботу сохранится прохладная погода; местами пройдут дождь со снегом

Ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременный дождь, снег и град. Северо-западный ветер в порывах усилится до 10-15 метров в секунду.

В Риге сегодня будет преимущественно сухая и солнечная погода. Скорость ветра в порывах не превысит 14 метров в секунду, а максимальная температура воздуха составит +8 градусов.