В воскресенье - как солнце, так и дожди; возможны грозы

В воскресенье, 3 мая, в Латвии снизится облачность и на большей части территории страны выглянет солнце, сообщает агентство LETA.
Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
Будет дуть слабый ветер, в Курземе ожидается и умеренный западный, юго-западный ветер.
Максимальная температура воздуха составит от +8 градусов на побережье до +19 градусов в Латгале.
В Риге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха повысится до +15 градусов, более прохладная погода сохранится у моря.
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