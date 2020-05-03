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В воскресенье - как солнце, так и дожди; возможны грозы

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В воскресенье, 3 мая, в Латвии снизится облачность и на большей части территории страны выглянет солнце, сообщает агентство LETA.

Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Будет дуть слабый ветер, в Курземе ожидается и умеренный западный, юго-западный ветер.

Максимальная температура воздуха составит от +8 градусов на побережье до +19 градусов в Латгале.

В Риге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха повысится до +15 градусов, более прохладная погода сохранится у моря.

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