В ночь на среду продолжатся дожди. Днем воздух прогреется до +18 градусов

Днем дожди вероятны главным образом на юге Латгале. На остальной территории страны ожидается солнечная погода.

Скорость порывов северного, северо-западного ветра составит 9-14 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит +3..+9 градусов, днем - до +14..+18 градусов, на побережье и во время дождя в Латгале - до +10..+13 градусов.

В Риге в среду ожидается сухая, солнечная и ветреная погода. Скорость северо-западного ветра составит до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +8 градусов, днем поднимется до +13 градусов.