Следующая неделя, возможно, будет прохладной

Уже 7 мая в Латвию ненадолго придет холодный воздух - будет не теплее +15 градусов, а в ночь на пятницу температура местами опустится до 0..-2 градусов.

В конце недели станет теплее, а в воскресенье с приближением холодного атмосферного фронта местами возможны кратковременные дожди и грозы.

С понедельника похолодает, максимальная температура на следующей рабочей неделе составит +7..+14 градусов, а по ночам будут заморозки. Временами пройдут дожди, возможен снег и град, будет дуть порывистый западный, северо-западный ветер.