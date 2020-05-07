В ночь на пятницу почти по всей стране ожидается мороз

Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер. Более теплой ночь будет на побережье Видземе, где температура воздуха составит +4...+6 градусов.

В пятницу в Латвии сохранится небольшое переменное количество облаков, осадков не ожидается. Днем порывы южного, юго-западного ветра в Курземе усилятся до 10-15 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха во второй половине дня составит +13...+17 градусов, а местами на побережье Курземе - до +11 градусов.

В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода, южный ветер не будет сильным. Минимальная температура воздуха ночью составит от -1 градуса местами в пригороде до +5 градусов на побережье моря. Во второй половине дня температура воздуха поднимется до +16 градусов.