В пятницу будет солнечно; потеплеет до +17 градусов

Днем в пятницу температура воздуха в Латвии достигнет +13..+17 градусов, лишь на западном побережье Курземе будет на пару градусов прохладнее, сообщает агентство LETA.
Будет сухо. Начиная с запада, облака частично будут закрывать небо, осадков синоптики не прогнозируют.
Ожидается слабый западный, юго-западный ветер, в свою очередь в Курземе порывы южного, юго-западного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду.
В Риге будет сухо и преимущественно солнечно. При небольшой южном ветре температура воздуха повысится до +16 градусов.
В лесах сохраняется высокая пожароопасность - особенно в центральной части страны, в том числе и в Риге.
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