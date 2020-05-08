Пт, 8.05.2020
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В пятницу будет солнечно; потеплеет до +17 градусов

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Днем в пятницу температура воздуха в Латвии достигнет +13..+17 градусов, лишь на западном побережье Курземе будет на пару градусов прохладнее, сообщает агентство LETA.

Будет сухо. Начиная с запада, облака частично будут закрывать небо, осадков синоптики не прогнозируют.

Ожидается слабый западный, юго-западный ветер, в свою очередь в Курземе порывы южного, юго-западного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду.

В Риге будет сухо и преимущественно солнечно. При небольшой южном ветре температура воздуха повысится до +16 градусов.

В лесах сохраняется высокая пожароопасность - особенно в центральной части страны, в том числе и в Риге.

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