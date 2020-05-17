В понедельник ожидается более ясная погода

В понедельник облаков в Латвии будет меньше, прогнозируют синоптики.
Ночью во многих районах ожидаются кратковременные осадки, днем местами. Возможны проливные дожди, град, мокрый снег и гроза.
Ветер будет дуть с запада, северо-запада с максимальной скоростью 10-15 метров в секунду.
Минимальная температура ночью составит +1..+7 градусов, днем до +9..+14.
В Риге будет сухо и солнечно, температура воздуха ночью составит +5 градусов, днем до +12.
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