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В Риге на рассвете было от 0 градусов. О погоде на вторник

ФОТО: AFP/SCANPIX

Во вторник ночью минимальная температура воздуха в Латвии составила -2..+3 градуса, и в основном заморозки наблюдались в Видземе, свидетельствует метеорологическая информация.

В Риге на рассвете было от 0 градусов в аэропорту до +5 градусов в центре города.

Днем ожидается переменная облачность, к вечеру - кратковременные дожди, грозовые ливни и град, а также сильные порывы ветра. Температура воздуха составит +11..+16 градусов.

В Риге также возможен дождь, а воздух днем прогреется до +14 градусов.

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