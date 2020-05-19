В Риге на рассвете было от 0 градусов. О погоде на вторник

В Риге на рассвете было от 0 градусов в аэропорту до +5 градусов в центре города.

Днем ожидается переменная облачность, к вечеру - кратковременные дожди, грозовые ливни и град, а также сильные порывы ветра. Температура воздуха составит +11..+16 градусов.

В Риге также возможен дождь, а воздух днем прогреется до +14 градусов.