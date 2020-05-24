В воскресенье в Латвии возможна гроза

Местами могут образовываться грозовые тучи. Наибольшая вероятность грозовых ливней - в центральной и восточной части Курземе.

В западных и центральных районах страны пройдет дождь без грозы.

Будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется до +11..+18 градусов.

В Риге день будет облачным, ожидается небольшой дождь и слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит +13 градусов.