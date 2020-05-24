В воскресенье в Латвии возможна гроза

В воскресенье в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, на востоке страны сквозь облака будет пробиваться солнце, во второй половине дня в Курземе небо прояснится, прогнозируют синоптики.
Местами могут образовываться грозовые тучи. Наибольшая вероятность грозовых ливней - в центральной и восточной части Курземе.
В западных и центральных районах страны пройдет дождь без грозы.
Будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется до +11..+18 градусов.
В Риге день будет облачным, ожидается небольшой дождь и слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит +13 градусов.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!