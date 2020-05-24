Вс, 24.05.2020
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В воскресенье в Латвии возможна гроза

Гроза. Иллюстрация

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В воскресенье в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, на востоке страны сквозь облака будет пробиваться солнце, во второй половине дня в Курземе небо прояснится, прогнозируют синоптики.

Местами могут образовываться грозовые тучи. Наибольшая вероятность грозовых ливней - в центральной и восточной части Курземе.

В западных и центральных районах страны пройдет дождь без грозы.

Будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется до +11..+18 градусов.

В Риге день будет облачным, ожидается небольшой дождь и слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит +13 градусов.

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