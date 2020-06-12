Пт, 12.06.2020
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Грозы и дожди. Прогноз погоды на пятницу

ФОТО: Pexels

В пятницу, 12 июня, в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, местами пройдут дожди, возможны грозы, прогнозируют синоптики.

Грозовые ливни в основном возможны на юге Латгале.

Будет дуть умеренный северо-восточный ветер, температура воздуха составит +17..+23 градуса, на юге местами до +26 градусов.

В Риге ожидается пасмурный день, возможен дождь. Температура воздуха составит до +21 градуса.

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