Грозы и дожди. Прогноз погоды на пятницу

Будет дуть умеренный северо-восточный ветер, температура воздуха составит +17..+23 градуса, на юге местами до +26 градусов.

В Риге ожидается пасмурный день, возможен дождь. Температура воздуха составит до +21 градуса.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!