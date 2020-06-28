К чему готовиться? Прогнозы синоптиков на начало рабочей недели

Днем в понедельник небо будет затянуто облаками, начиная с середины дня возможен дождь и гроза.

Будет дуть ветер переменного направления скоростью до 8 м/с.

В ночь на вторник пройдет дождь, а температура воздуха опустится ниже отметки +20 градусов. Будет дуть слабый восточный, северо-восточный ветер.

В первой половине дня во вторник ожидается небольшой дождь, после чего небо прояснится и воздух прогреется до +21 градуса.

В ночь на среду ожидается облачная погода, температура воздуха составит +16...17 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер скоростью до 11 м/с.

В среду днем ветер усилится, его скорость будет достигать 18 м/с, ожидается дождь, а температура воздуха не превысит +20 градусов.