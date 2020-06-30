В среду в Латвии ожидаются кратковременные ливни, местами - грозы

В среду в Латвии ожидаются кратковременные ливни, а в отдельных регионах - грозы, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ночь на среду на востоке Латвии продолжатся интенсивные ливни, температура воздуха составит от +12 до +17 градусов.
Будет дуть юго-западный ветер порывами до 15-18 метров в секунду, на побережье - 20 метров в секунду.
В среду, 1 июля, во многих регионах ожидается кратковременный дождь, местами также грозы. Температура воздуха составит +17, +22 градуса.
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