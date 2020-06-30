В среду в Латвии ожидаются кратковременные ливни, местами - грозы

В ночь на среду на востоке Латвии продолжатся интенсивные ливни, температура воздуха составит от +12 до +17 градусов.

Будет дуть юго-западный ветер порывами до 15-18 метров в секунду, на побережье - 20 метров в секунду.

В среду, 1 июля, во многих регионах ожидается кратковременный дождь, местами также грозы. Температура воздуха составит +17, +22 градуса.