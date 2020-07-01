Возможна гроза и сильный дождь. Прогноз погоды на четверг

В четверг в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью ожидается переменная облачность, местами, главным образом на востоке страны, пройдет кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, южный ветер, а температура воздуха составит +12...+17 градусов.

В Риге ночью будет частично облачная погода, осадков не ожидается.

Будет дуть преимущественно слабый юго-западный, южный ветер, а температура воздуха не превысит +14 градусов.

Днем небо будет временами проясняться. В первой половине дня в Курземе, а с середины дня уже во многих районах Латвии ожидаются ливни, местами возможна гроза и град. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, южный ветер, однако во время грозы ожидаются сильные порывы ветра. Температура воздуха составит +19...+24 градуса.

В Риге небо будет проясняться только изредка, во второй половине дня временам будет идти дождь, возможна также гроза. Ожидается слабый или умеренный юго-западный, южный ветер, а температура воздуха составит +21...+22 градуса.