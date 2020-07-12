Вернется ли в июле жара? Новый прогноз синоптиков

На следующей неделе погода в Латвии будет более солнечной и теплой, но сильной жары в этом месяце не прогнозируется, свидетельствуют прогнозы "Global Forecast System".
В середине и во второй половине месяца температура воздуха составит от +17 до +25 градусов, на следующей неделе столбики термометров могут подняться до +27 градусов. Ночная температура составит +7..+14 градусов, в самые теплые ночи - не ниже +17 градусов.
Возможны небольшие дожди и грозы, циклоны с ливнями, но общее количество осадков прогнозируется ниже нормы.
Средняя температура июля также ожидается ниже нормы.
Как сообщалось, июнь со средней температурой воздуха на 3,3 градуса выше нормы стал вторым самым теплым в истории метеорологических наблюдений в Латвии, уступив лишь июню прошлого года. В прошлом месяце было побито 46 температурных рекордов.
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