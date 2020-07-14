Вт, 14.07.2020
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Во вторник местами ожидаются небольшие дожди

Иллюстрация

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Во вторник в отдельных местах Латвии ожидается кратковременный дождь, больше дождевых облаков во второй половине дня и вечером будет в Курземе и на западе Земгале, прогнозируют синоптики.

Ожидается облачная погода. Температура воздуха днем составит +18..+23 градуса. 

Сохранится преимущественно слабый ветер.

В Риге увеличится облачность, днем облаков станет меньше, но к вечеру они опять вырастут. Осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер переменчивого направления, максимальная температура воздуха составит +21...+22 градуса.

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