В Лиепае и Мадоне побиты рекорды холода для 15 июля

В среду на рассвете на станциях метеонаблюдений в Лиепае и Мадоне побиты рекорды минимальной температуры для 15 июля, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В Лиепае столбики термометров опустились до +6,8 градуса, а минимальная температура в Мадоне составила +5,3 градуса.
Еще ниже - до +4,8 и +5 градусов - температура воздуха опустилась в Зосены и Руцаве, но здесь прежние рекорды не побиты.
Национальный рекорд холода для 15 июля зарегистрирован в 1969 году, когда температура опустилась до +3,1 градуса.
В первой декаде июля средняя температура воздуха в Латвии составила +15,8 градуса, что на 0,9 градуса ниже нормы.
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