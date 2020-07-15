В Лиепае и Мадоне побиты рекорды холода для 15 июля

В Лиепае столбики термометров опустились до +6,8 градуса, а минимальная температура в Мадоне составила +5,3 градуса.

Еще ниже - до +4,8 и +5 градусов - температура воздуха опустилась в Зосены и Руцаве, но здесь прежние рекорды не побиты.

Национальный рекорд холода для 15 июля зарегистрирован в 1969 году, когда температура опустилась до +3,1 градуса.

В первой декаде июля средняя температура воздуха в Латвии составила +15,8 градуса, что на 0,9 градуса ниже нормы.