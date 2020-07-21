Дождь и гроза. Прогноз погоды на вторник

Во вторник во многих районах Латвии пройдет кратковременный дождь, местами, главным образом в восточной части страны, ожидается гроза, прогнозируют синоптики.
В восточных районах страны ожидаются также более обширные ливни. Грозы местами могут принести град и порывы ветра до 15 метров в секунду.
Небольшое усиление западного, северо-западного ветра ожидается по всей Латвии.
Температура воздуха составит +18..+23 градуса. Ожидается переменная облачность.
В Риге будет светить солнце, возможен кратковременный дождь и гроза. Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, а воздух прогреется до +21..+22 градусов.
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