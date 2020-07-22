В четверг по всей стране пройдут кратковременные дожди; возможны грозы

В четверг в Латвии ожидается более солнечная погода, однако на большей части территории страны пройдут дожди, возможны грозовые ливни с порывами ветра до 20 метров в секунду, не исключен и град, сообщает агентство LETA.
Синоптики прогнозируют, что дождевые и грозовые тучи будут образовываться как ночью, так и днем. Двигаться они будут с запада на восток.
Минимальная температура воздуха ночью составит +7...+11 градусов, на побережье - до +15 градусов. В течение дня воздух прогреется до +16...+20 градусов, но во время сильных осадков возможно похолодание до +11 градусов.
В Риге в четверг ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха составит от +10 градусов ночью до +19 градусов днем.
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