В четверг по всей стране пройдут кратковременные дожди; возможны грозы

Синоптики прогнозируют, что дождевые и грозовые тучи будут образовываться как ночью, так и днем. Двигаться они будут с запада на восток.

Минимальная температура воздуха ночью составит +7...+11 градусов, на побережье - до +15 градусов. В течение дня воздух прогреется до +16...+20 градусов, но во время сильных осадков возможно похолодание до +11 градусов.

В Риге в четверг ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха составит от +10 градусов ночью до +19 градусов днем.