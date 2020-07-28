Вт, 28.07.2020
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Во вторник местами ожидаются ливни с грозами и сильным ветром

Иллюстративное фото

ФОТО: pexels.com

Во вторник в Латвии ожидается большая облачность, главным образом в Видземе и Латгале ожидаются дождь и гроза, вечером грозовые тучи прогнозируются и в Курземе.

Гроза местами принесет сильный ливень, сильные порывы ветра и град. Преимущественно сохранится слабый ветер.

Температура воздуха повысится до +22...+27 градусов.

В Риге главным образом с утра ожидается дождь, после этого в ночь на среду возможна гроза. В солнечные моменты и при слабом ветре температура воздуха поднимется до +25 градусов.

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