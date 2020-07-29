Ср, 29.07.2020
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В четверг ожидается похолодание, а временами - дождь

ФОТО: EPA/Scanpix

В четверг в Латвии временами ожидается дождь, будет дуть сильный ветер, а температура воздуха не превысит +20 градусов, прогнозируют синоптики.

Ночью местами будет идти кратковременный дождь, а днем дождь пройдет уже по всей стране. Небо будет затянуто тучами.

Скорость порывов западного, юго-западного ветра ночью на побережье, а днем и в других районах Латвии будет достигать 14-19 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +11..+16 градусов, днем воздух прогреется до +16..+20 градусов.

В Риге в четверг временами ожидается дождь, скорость порывов юго-западного ветра будет достигать 15 м/с, а температура воздуха составит +14 градусов ночью и +18 - днем.

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