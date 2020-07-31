Прогноз погоды на пятницу: во второй половине дня выглянет солнце

Во второй половине дня осадков будет меньше, однако во многих районах пройдет кратковременный дождь, крупнейшие дождевые облака с севера пересекут Видземе и Латгале. Местами возможны грозовые ливни.

Будет дуть преимущественно слабый ветер переменного направления. В Курземе скорость его порывов составит до 11-16 м/с.

Максимальная температура воздуха составит +17..+22 градуса.

В Риге в первой половине дня ожидается дождь, однако позже осадков не будет. Сквозь облака будут пробиваться солнечные лучи, а температура воздуха поднимется до +20 градусов.