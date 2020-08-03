Пн, 3.08.2020
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • В понедельник потеплеет до +25 градусов, но будет облачно

В понедельник потеплеет до +25 градусов, но будет облачно

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В понедельник в Латвии ожидается облачная погода, температура воздуха поднимется до +19...+23 градусов, в Латгале солнце будет больше, а потеплеет до +25 градусов, сообщает агентство LETA.

Синоптики прогнозируют, что местами пройдут дожди - главным образом небольшие и кратковременные.

Сохранится преимущественно слабый южный, юго-западный ветер.

В Риге будет облачно, возможен кратковременный дождь. При слабом южном, юго-западном ветре воздух прогреется до +22 градусов.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Читать также

НАВЕРХ