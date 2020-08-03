В понедельник потеплеет до +25 градусов, но будет облачно

В понедельник в Латвии ожидается облачная погода, температура воздуха поднимется до +19...+23 градусов, в Латгале солнце будет больше, а потеплеет до +25 градусов, сообщает агентство LETA.
Синоптики прогнозируют, что местами пройдут дожди - главным образом небольшие и кратковременные.
Сохранится преимущественно слабый южный, юго-западный ветер.
В Риге будет облачно, возможен кратковременный дождь. При слабом южном, юго-западном ветре воздух прогреется до +22 градусов.
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