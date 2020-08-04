Ночью ожидаются сильные дожди

Во вторник вечером в центральную и восточную часть Латвии придет обширная зона дождя из Литвы, и местами ожидается сильный дождь, который продолжится ночью.
Температура ночью опустится до +12..+17 градусов, в Курземе до +10.
В среду в основном ожидается небольшая облачность без осадков. Воздух прогреется до +19..+24 градусов.
В Риге дождь ожидается до середины ночи, днем будет сухо и солнечно. Ночью температура опустится до +17 градусов, днем потеплеет до +23.
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