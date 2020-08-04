Ночью ожидаются сильные дожди

Температура ночью опустится до +12..+17 градусов, в Курземе до +10.

В среду в основном ожидается небольшая облачность без осадков. Воздух прогреется до +19..+24 градусов.

В Риге дождь ожидается до середины ночи, днем будет сухо и солнечно. Ночью температура опустится до +17 градусов, днем потеплеет до +23.