Вт, 4.08.2020
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Ночью ожидаются сильные дожди

ФОТО: Erik Witsoe/Unsplash

Во вторник вечером в центральную и восточную часть Латвии придет обширная зона дождя из Литвы, и местами ожидается сильный дождь, который продолжится ночью. 

Температура ночью опустится до +12..+17 градусов, в Курземе до +10.

В среду в основном ожидается небольшая облачность без осадков. Воздух прогреется до +19..+24 градусов. 

В Риге дождь ожидается до середины ночи, днем будет сухо и солнечно. Ночью температура опустится до +17 градусов, днем потеплеет до +23. 

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