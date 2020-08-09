Вс, 9.08.2020
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В течение дня возможны локальные грозовые ливни

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

В воскресенье в Латвии будет солнечная погода, образуются кучевые облака, некоторые из которых могут стать грозовыми, прогнозируют синоптики.

Наибольшая вероятность дождей и гроз - в восточной части Латвии, в том числе вблизи Риги. Наиболее солнечный день ожидается на побережье.

Будет дуть слабый ветер переменного направления, дождевые облака местами станут причиной порывов ветра до 15 м/с. Воздух прогреется до +26..+30, на побережье - до +23..+26 градусов.

В Риге ожидается преимущественно солнечная погода, во второй половине дня - с умеренным северным ветром. Максимальная температура воздуха составит +28 градусов, у моря - +24 градуса.

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