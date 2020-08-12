К концу недели вернется жара

В конце этой и начале следующей недели температура воздуха в Латвии вновь повысится до +25..+30 градусов, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
В четверг, 13 августа, во многих регионах возможен дождь, а в последующие дни будет солнечно и тепло. Температура воздуха будет постепенно повышаться и в начале следующей недели приблизится к 30-градусной отметке. Ночная температура составит +12..+19 градусов.
Согласно прогнозам Global Forecast System, жара отступит в середине следующей недели.
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