К концу недели вернется жара

В четверг, 13 августа, во многих регионах возможен дождь, а в последующие дни будет солнечно и тепло. Температура воздуха будет постепенно повышаться и в начале следующей недели приблизится к 30-градусной отметке. Ночная температура составит +12..+19 градусов.